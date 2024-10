Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e i venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da sud-est. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con picchi di pioggia forte, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 16-17°C.

Nel corso del pomeriggio, la situazione meteo tenderà a stabilizzarsi, con un graduale diradamento delle piogge, anche se il cielo rimarrà coperto. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 17°C, mentre i venti si faranno più leggeri. Infine, durante la sera, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15°C, accompagnate da piogge leggere che continueranno a interessare la zona.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da forti piogge e una temperatura che si aggirerà intorno ai 16°C, con un’intensità del vento che potrà raggiungere i 30 km/h. La mattina si presenterà con piogge moderate, e le temperature rimarranno stabili, mentre nel pomeriggio ci sarà un passaggio a cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C. La sera porterà con sé un clima fresco, con piogge leggere e temperature in calo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia non mostrano significativi miglioramenti. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica possano continuare, con possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno quindi prepararsi a un inizio settimana caratterizzato da un clima umido e variabile.

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +16.1° perc. +16.2° 5.4 mm 30.5 ESE max 53.1 Scirocco 93 % 1016 hPa 4 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 3.55 mm 22.9 ESE max 43.3 Scirocco 93 % 1017 hPa 7 forte pioggia +16.1° perc. +16.2° 6.87 mm 30 SE max 52.1 Scirocco 95 % 1019 hPa 10 forte pioggia +16.3° perc. +16.5° 4.04 mm 24.1 ESE max 45 Scirocco 95 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.21 mm 22.2 SE max 36.3 Scirocco 85 % 1022 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16.7° prob. 63 % 18.6 ESE max 32.9 Scirocco 89 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.26 mm 10.7 ESE max 29.8 Scirocco 92 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.76 mm 13.5 ESE max 34.7 Scirocco 94 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:02

