Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Grottaglie di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 17,9°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole che non impediranno il passaggio del sole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 43%, favorendo una sensazione di benessere. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 24,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 21,7°C alle ore 15:00. La brezza tesa da Nord contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole, rendendo ideale il pomeriggio per attività all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 50%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 16,2°C. Il cielo si presenterà ancora sereno, con poche nuvole che non influenzeranno la visibilità delle stelle. La velocità del vento si attenuerà, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e vento moderato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 23°C, rendendo il clima ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Grottaglie

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 12.7 NNO max 26.1 Maestrale 70 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 12.9 NNO max 30.2 Maestrale 76 % 1015 hPa 7 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° Assenti 20.2 NNO max 26.8 Maestrale 62 % 1016 hPa 10 poche nuvole +23.2° perc. +22.7° Assenti 20.8 NNO max 20.3 Maestrale 45 % 1017 hPa 13 cielo sereno +23.4° perc. +22.9° Assenti 24.2 N max 23.1 Tramontana 43 % 1016 hPa 16 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 20 N max 30.9 Tramontana 61 % 1016 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 17.1 N max 34.2 Tramontana 77 % 1017 hPa 22 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° Assenti 6.5 NO max 10.3 Maestrale 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:10

