Previsioni Meteo Marano di Napoli: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

Nella giornata di Giovedì 3 Ottobre, Marano di Napoli si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’abbondante presenza di pioggia. Le previsioni meteo indicano che il fenomeno della pioggia leggera si protrarrà per gran parte della giornata, con un incremento dell’intensità nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra 19,9°C e 22,5°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. I venti, prevalentemente provenienti da sud e sud-est, risulteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 41,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 78%. La velocità del vento varierà tra i 13,1 km/h e i 16,6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 22,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più intensi, raggiungendo velocità di 26,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%.

Il pomeriggio porterà un aumento dell’intensità della pioggia, che passerà da leggera a moderata. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che toccheranno i 19,9°C. Si registreranno anche piogge più intense, con accumuli che potranno arrivare fino a 6,5 mm. I venti, sempre da sud-est, si faranno più forti, con raffiche che potranno superare i 35 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. La pioggia leggera persisterà, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e i venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo l’umidità elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marano di Napoli indicano un miglioramento a partire da Venerdì, quando si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, le condizioni rimarranno variabili, e sarà importante monitorare eventuali aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.48 mm 13.1 S max 20.5 Ostro 78 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.19 mm 15.1 S max 21.9 Ostro 80 % 1008 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 43 % 17.6 SSE max 26.7 Scirocco 79 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.4 mm 24.8 S max 33.9 Ostro 74 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.68 mm 26 S max 32.3 Ostro 73 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.9° perc. +20.1° 1.92 mm 13.8 SSE max 17.5 Scirocco 83 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.68 mm 17.6 SSE max 33.9 Scirocco 81 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 77 % 22.2 SSE max 37 Scirocco 80 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:37

