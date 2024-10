Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Modugno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 21°C e 28°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 37 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 41%, e il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 9,4 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 6%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa. Il cielo sarà coperto e la temperatura salirà fino a raggiungere i 27,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,8 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 40%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Il pomeriggio porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28°C, con un picco di 28°C alle 13:00. Tuttavia, a partire dalle 17:00, si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,14 mm. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 33,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge che diventeranno più consistenti. La temperatura scenderà a 23,6°C alle 20:00, e le precipitazioni potranno accumularsi fino a 1,54 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 71%. Il vento si presenterà fresco, con raffiche che potranno superare i 40 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, le condizioni potrebbero migliorare, ma è sempre bene rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° prob. 4 % 8.1 SO max 18 Libeccio 65 % 1008 hPa 4 cielo coperto +21° perc. +20.8° Assenti 4.1 SSO max 7.4 Libeccio 63 % 1008 hPa 7 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° Assenti 10.4 S max 18.6 Ostro 53 % 1008 hPa 10 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 11.3 SSO max 16.8 Libeccio 40 % 1007 hPa 13 cielo coperto +28° perc. +27.6° Assenti 14.8 SE max 22.2 Scirocco 40 % 1005 hPa 16 cielo coperto +25.5° perc. +25.9° prob. 4 % 20.1 S max 33 Ostro 66 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +24.6° perc. +25° 0.62 mm 20.3 S max 37.9 Ostro 74 % 1005 hPa 22 cielo coperto +23.7° perc. +23.9° prob. 74 % 25.5 SSE max 46.9 Scirocco 69 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:26

