Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Modugno si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,2°C della notte e i 26,5°C nel pomeriggio. I venti, provenienti principalmente da Sud, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 36,3 km/h nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli moderati, con valori che si aggireranno attorno al 55%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un rapido riscaldamento, con temperature che raggiungeranno i 24°C entro le 9:00. La brezza vivace accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 26,5°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera variabilità del vento. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 22°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 16%. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una certa intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno indicano una giornata di Mercoledì 2 Ottobre caratterizzata da un clima piacevole e sereno, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera instabilità che potrebbe manifestarsi nel fine settimana. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20° perc. +19.5° Assenti 7.9 S max 16.8 Ostro 57 % 1013 hPa 4 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° Assenti 9.7 S max 20.6 Ostro 64 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 14.5 SSE max 21.9 Scirocco 62 % 1012 hPa 10 cielo sereno +25.1° perc. +24.8° Assenti 17.2 SSE max 23.3 Scirocco 45 % 1010 hPa 13 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 19.4 SSE max 22.9 Scirocco 45 % 1009 hPa 16 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 22.2 S max 32.9 Ostro 53 % 1008 hPa 19 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° prob. 6 % 17.6 S max 31.2 Ostro 76 % 1009 hPa 22 nubi sparse +22.5° perc. +22.7° prob. 16 % 11.9 SSO max 22 Libeccio 73 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.