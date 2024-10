Previsioni Meteo Molfetta: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 21,8°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da est e sud-est, con intensità che varierà durante la giornata. L’umidità si manterrà su livelli moderati, contribuendo a una sensazione di caldo gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 63%, mentre la velocità del vento si attesterà sui 7,6 km/h. L’umidità sarà al 72%, garantendo una notte relativamente mite.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 20,6°C. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, attestandosi al 13%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità di circa 4,7 km/h. L’umidità si ridurrà al 66%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 82%. Le temperature si manterranno attorno ai 21,3°C, con venti che si faranno più intensi, arrivando a 15,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che permetterà di godere di un pomeriggio sereno, sebbene nuvoloso.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 19,5°C. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 9,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%, creando un’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Molfetta di Sabato 26 Ottobre evidenziano una giornata variabile, con temperature miti e una predominanza di nubi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere un miglioramento nelle previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 6.6 ESE max 7.7 Scirocco 73 % 1023 hPa 4 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 4.4 ESE max 5.7 Scirocco 74 % 1023 hPa 7 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° Assenti 5.6 SE max 7 Scirocco 69 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 8.9 E max 9.8 Levante 60 % 1023 hPa 13 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° Assenti 15.9 E max 16.9 Levante 61 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 15.2 ESE max 22.6 Scirocco 64 % 1021 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° Assenti 11.8 S max 16.7 Ostro 62 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 9.8 SSE max 15.4 Scirocco 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.