Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Molfetta di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con prevalenza di piogge e nuvolosità intensa. I dati raccolti mostrano un clima fresco e ventoso, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante gran parte della giornata. La presenza di piogge, sia leggere che moderate, influenzerà le attività all’aperto, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato e la possibilità di rimandare eventuali programmi all’aperto.

Durante la notte, Molfetta si troverà sotto un cielo coperto con piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una percezione leggermente più alta a 21,3°C. La velocità del vento sarà di circa 11,2 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con un cielo ancora coperto e la possibilità di piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23°C alle ore 10:00. Il vento si intensificherà, con velocità che toccheranno i 23,1 km/h e raffiche fino a 30,5 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere instabile, con piogge moderate che si alterneranno a momenti di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a circa 20°C nel tardo pomeriggio, mentre il vento si manterrà fresco, con velocità che raggiungeranno i 33,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a toccare l’85%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 19°C. Le piogge moderate continueranno a interessare la città, con un’intensità che potrebbe variare. Il vento rimarrà forte, con velocità che toccheranno i 52 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica continueranno, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, sarà opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per pianificare eventuali attività all’aperto e adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.9° perc. +21.2° prob. 65 % 10.9 ESE max 14.2 Scirocco 84 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° prob. 60 % 9.4 SE max 11.4 Scirocco 85 % 1013 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 28 % 13.1 SE max 19.9 Scirocco 80 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +23.2° prob. 54 % 23.1 SE max 30.5 Scirocco 70 % 1014 hPa 13 pioggia moderata +21.6° perc. +21.9° 1.53 mm 33.2 SE max 43.9 Scirocco 79 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.34 mm 30.8 SE max 49.5 Scirocco 83 % 1014 hPa 19 pioggia moderata +19.9° perc. +20.1° 1.1 mm 33.7 SE max 52 Scirocco 84 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.38 mm 28.5 SE max 48.2 Scirocco 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:02

