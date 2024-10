Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Monopoli si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio e nella sera, accompagnato da una leggera brezza. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 21°C, rendendo la giornata gradevole, ma con un’attenzione particolare all’umidità, che si manterrà su livelli elevati.

Durante la notte, Monopoli avrà un cielo con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19,5°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno tra i 20°C e i 22°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 79%, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 9 km/h. Questo clima umido e nuvoloso continuerà a caratterizzare la giornata, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

Con l’arrivo della sera, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, e il vento sarà quasi assente, con velocità ridotte a 5 km/h. La brezza leggera non apporterà un significativo sollievo dal caldo umido, rendendo la serata piuttosto calda.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Monopoli indicano una continuazione di questo trend di cielo coperto e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite, ma sempre con una certa umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire giornate di bel tempo nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Monopoli

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.5° Assenti 10.3 NO max 12.7 Maestrale 81 % 1020 hPa 4 nubi sparse +19.2° perc. +19.3° Assenti 10.4 NO max 13 Maestrale 84 % 1020 hPa 7 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° Assenti 8.4 NNO max 10.4 Maestrale 77 % 1021 hPa 10 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 8.6 N max 7.1 Tramontana 69 % 1021 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° Assenti 8.3 NE max 8.4 Grecale 72 % 1019 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° Assenti 8.2 E max 9.6 Levante 78 % 1020 hPa 19 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° Assenti 4.2 SE max 5.3 Scirocco 75 % 1020 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 5 ESE max 5.5 Scirocco 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:04

