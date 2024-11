Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre si prevede un cielo inizialmente sereno con una copertura nuvolosa del 1% e temperature attorno ai +18°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, raggiungendo un’85% di nuvolosità e una temperatura di +18,9°C. La velocità del vento sarà di 17 km/h. Sabato 2 Novembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di +17,6°C e umidità attorno all’83%. Nel pomeriggio, la temperatura salirà a 19,1°C. Domenica 3 Novembre, si inizierà con poche nuvole e temperature di +17°C, ma nel pomeriggio il cielo sarà completamente coperto.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 1%. La temperatura si attesterà attorno ai +18°C, con una temperatura percepita di +18°C. La velocità del vento sarà di 19,9 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 26,9 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno fino alle 06:00, quando si registreranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo +17,8°C alle 07:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 19,8 km/h, con direzione sempre da Nord Ovest. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 78%.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, passando da nubi sparse a cielo coperto. Alle 15:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai +18,9°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà l’85%. La velocità del vento diminuirà a 17 km/h, ma le raffiche potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità aumenterà fino all’76%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 95% alle 23:00. La temperatura si attesterà attorno ai +17,6°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento a 16,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 83%.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 87%. La temperatura scenderà a +17,6°C, con una temperatura percepita di +17,6°C. La velocità del vento sarà di 16,8 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 22,2 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità si attesterà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23% alle 01:00. La temperatura si manterrà intorno ai 17,5°C e la velocità del vento aumenterà a 16,1 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno all’82%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso con copertura nuvolosa che varierà dal 25% al 38%. La temperatura raggiungerà i 19,1°C alle 13:00, mentre la velocità del vento aumenterà, toccando i 27,9 km/h alle 14:00. L’umidità si manterrà attorno al 75%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con una copertura che si attesterà attorno al 31% alle 21:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento a 29,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre inizierà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 21%. La temperatura si attesterà a +17°C, con una temperatura percepita di +17°C. La velocità del vento sarà di 25,5 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 35,7 km/h, creando una brezza tesa. L’umidità si manterrà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso con copertura nuvolosa che aumenterà fino al 81% alle 07:00. La temperatura salirà a +17,7°C e la velocità del vento si manterrà intorno ai 28,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 82%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100% alle 13:00. La temperatura raggiungerà i 19,1°C, mentre la velocità del vento diminuirà a 17,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 17,5°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento a 21,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 76%.

In conclusione, il fine settimana a Monopoli si presenterà con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì inizierà con un cielo sereno, ma si evolverà verso un pomeriggio nuvoloso. Sabato porterà un cielo prevalentemente coperto, mentre Domenica si concluderà con un cielo nuvoloso e temperature moderate. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteorologiche, in particolare per Sabato e Domenica, quando la copertura nuvolosa sarà più consistente.

