Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Monopoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse si intensificheranno, portando a un cielo coperto che persisterà per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da sud.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si alzerà fino a raggiungere i 21,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 62%, mentre la velocità del vento varierà tra i 14,5 km/h e i 18,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata asciutta, anche se la copertura nuvolosa sarà totale.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con percentuali che si aggireranno tra il 95% e il 98%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una brezza leggera. L’umidità potrà aumentare fino al 73%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si aprirà a nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 18°C. La velocità del vento diminuirà, portandosi a valori di circa 8 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa, segno di una situazione meteorologica relativamente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli indicano una giornata di Domenica con cielo coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, quindi si consiglia di prepararsi a un clima piuttosto umido anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 11.3 S max 18.1 Ostro 76 % 1022 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 12.7 SSE max 21.7 Scirocco 78 % 1022 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 15.8 SSE max 27.9 Scirocco 74 % 1023 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° Assenti 16.3 SSE max 21 Scirocco 64 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 15.1 SE max 18.9 Scirocco 63 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 13.6 S max 18.1 Ostro 69 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 10.2 S max 12.8 Ostro 78 % 1024 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 8 SSO max 8.6 Libeccio 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:49

