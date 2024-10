Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mugnano di Napoli indicano un Lunedì 14 Ottobre caratterizzato da un clima variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 22°C nel pomeriggio, mentre la mattina si registreranno valori leggermente più freschi. La presenza di vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 51% e il 72%.

Durante la notte, Mugnano di Napoli si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità sarà alta, intorno al 69%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di cielo sereno fino a metà mattinata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da ovest-sudovest. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 51%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 19°C. L’umidità aumenterà nuovamente, e il vento si presenterà con intensità leggera. Le condizioni di umidità e copertura nuvolosa potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli indicano un Lunedì 14 Ottobre con un clima variabile, che si manterrà mite durante il giorno e più fresco in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata serena, poiché le condizioni meteo potrebbero cambiare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 5.2 NO max 6.7 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 4.2 N max 5.4 Tramontana 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° Assenti 4.5 NNE max 5.1 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 2 E max 3.6 Levante 57 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.4° perc. +22° Assenti 10 OSO max 8.6 Libeccio 51 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 11.8 O max 10 Ponente 54 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 7.1 ONO max 8.1 Maestrale 64 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 5.4 NO max 6.3 Maestrale 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

