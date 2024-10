Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Mugnano di Napoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C e 17,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La mattina porterà un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà su valori accettabili.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Le nuvole sparse non influenzeranno significativamente il sole, e il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 11,5 km/h. La situazione meteo continuerà a essere favorevole per attività all’aperto, con un’ottima visibilità e assenza di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà nuovamente nuvoloso, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si registreranno condizioni di disagio. Il vento si presenterà debole, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna della stabilità climatica e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo weekend per godere delle attività all’aperto, mentre la prossima settimana potrebbe portare qualche variazione, ma senza eccessivi sconvolgimenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 4.6 NNE max 4.5 Grecale 71 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 5.1 NE max 5.2 Grecale 74 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 4.2 NE max 5.3 Grecale 73 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 3 SSE max 4.3 Scirocco 61 % 1018 hPa 12 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 8.2 SO max 6.3 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 10.7 SO max 8.7 Libeccio 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 6.8 O max 8.2 Ponente 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 2.6 NO max 3.6 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:22

