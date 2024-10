Previsioni Meteo Palo del Colle: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Palo del Colle si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La mattina continuerà a presentare un cielo nuvoloso, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da sud, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature in lieve calo. La sera si prevede che il cielo rimanga nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Palo del Colle avrà un cielo inizialmente con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto. La temperatura si manterrà attorno ai 19°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 13,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 27,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 69%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 25,3°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, con valori che toccheranno i 22 km/h e raffiche fino a 35,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 21,5°C alle 17:00. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 45,5 km/h. L’umidità aumenterà, toccando il 75%.

La sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 50,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palo del Colle indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 25°C. Si prevede che il vento rimanga moderato, contribuendo a una sensazione di freschezza. Le previsioni del tempo suggeriscono che, sebbene non siano attese precipitazioni significative, la copertura nuvolosa potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 13.8 S max 27.5 Ostro 71 % 1017 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 15.4 S max 31.2 Ostro 76 % 1016 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 20.8 S max 35.8 Ostro 74 % 1016 hPa 10 cielo coperto +24.3° perc. +24.2° Assenti 22.4 S max 27.5 Ostro 53 % 1016 hPa 13 cielo coperto +25.2° perc. +25.2° Assenti 23.7 SSE max 28 Scirocco 52 % 1014 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° Assenti 25.5 S max 41.5 Ostro 68 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 27.4 SSE max 48.2 Scirocco 75 % 1012 hPa 22 cielo coperto +21.3° perc. +21.5° Assenti 22.6 S max 43.4 Ostro 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:19

