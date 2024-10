Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Palo del Colle si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e piacevoli. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà su valori miti durante tutto il giorno, con un picco massimo di circa 23,5°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con prevalenza di poche nuvole e cielo sereno nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che non supereranno i 13 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà composta da nubi sparse, che si ridurranno nel corso della mattinata. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 23,2°C intorno alle 11:00. Le condizioni di poche nuvole garantiranno un cielo prevalentemente sereno, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C. La presenza di cielo sereno favorirà un’ulteriore sensazione di benessere, mentre i venti leggeri contribuiranno a mantenere l’aria fresca e piacevole. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi non si prevedono interruzioni delle attività quotidiane.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa tornerà a farsi più consistente, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido rispetto alle ore precedenti. Tuttavia, non si prevedono fenomeni di pioggia, e l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Palo del Colle indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre all’insegna della stabilità e del clima mite. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli per godere delle attività all’aperto, mentre le notti si presenteranno fresche e serene.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 4.5 N max 6.6 Tramontana 62 % 1019 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 5.7 NO max 9.2 Maestrale 69 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° Assenti 7.9 NNO max 12.1 Maestrale 65 % 1020 hPa 10 poche nuvole +22.5° perc. +22.1° Assenti 8.5 N max 9.7 Tramontana 50 % 1020 hPa 13 poche nuvole +23.4° perc. +23° Assenti 12.9 NNE max 11 Grecale 48 % 1019 hPa 16 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 10.4 NNE max 11.3 Grecale 61 % 1019 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 5 N max 7.2 Tramontana 67 % 1020 hPa 22 poche nuvole +19.5° perc. +19.4° Assenti 4.6 NNO max 6.9 Maestrale 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:08

