Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 25,2°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 19,7°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno dal 66% al 100% nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità comprese tra 3,3 km/h e 10,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione fino a 19,7°C nelle prime ore del mattino. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 74% e il 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 21,8°C entro le 8:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 66%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 25,2°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 22,8°C alle 17:00. L’umidità si manterrà attorno al 52% e 60%, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori inferiori al 7%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica, con temperature miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Martedì e mercoledì si prevede un andamento simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera possibilità di schiarite. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni particolarmente favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 10 % 9 NE max 16.1 Grecale 76 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 6 % 10.3 NE max 18.5 Grecale 75 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° prob. 4 % 8.8 NE max 16.1 Grecale 75 % 1024 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 1 % 9.5 ENE max 12 Grecale 61 % 1025 hPa 12 cielo coperto +25.1° perc. +25.1° prob. 1 % 5.1 ENE max 9.6 Grecale 52 % 1025 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° prob. 4 % 4.1 E max 9.3 Levante 56 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° prob. 5 % 3.5 E max 7 Levante 66 % 1025 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 4.2 ENE max 6.8 Grecale 71 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:09

