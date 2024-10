Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Pozzuoli indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e con possibilità di pioggia. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,5°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e l’aumento dell’umidità potrebbero influenzare la percezione del caldo, rendendo l’atmosfera più pesante nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 69%. I venti saranno leggeri, provenienti da sud, con velocità di circa 0,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 3%, e i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 13,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. I venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che varierà tra i 12,5 km/h e i 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo punto della giornata.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 22:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 69%. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 21,5°C. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 25,1 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Pozzuoli nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di mercoledì che inizierà in modo promettente, si prevede un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli ma con un incremento dell’umidità. È consigliabile prepararsi a condizioni variabili e portare con sé un ombrello, soprattutto per le ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 0.6 S max 3.3 Ostro 69 % 1014 hPa 3 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° Assenti 2.4 SE max 4.8 Scirocco 70 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20° perc. +19.9° Assenti 7 SE max 8.8 Scirocco 71 % 1012 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 11.9 SSE max 13 Scirocco 65 % 1012 hPa 12 poche nuvole +22.5° perc. +22.4° Assenti 15.1 S max 16.8 Ostro 62 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 15.3 S max 16.9 Ostro 68 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +22.1° Assenti 16.1 SSE max 19.1 Scirocco 70 % 1010 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +22.2° prob. 6 % 20.7 SE max 24.9 Scirocco 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:39

