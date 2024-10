Previsioni Meteo Pozzuoli: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Pozzuoli indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di schiarite e cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento sarà prevalentemente debole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 34%, con una leggera probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 17%. La velocità del vento sarà di 12,7 km/h proveniente da Sud-Sud Est, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un proseguimento delle piogge leggere fino alle prime ore del giorno. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 19,5°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 1% verso le 07:00. A partire dalle 11:00, si prevede un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 20,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,5 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a migliorare, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 8%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti provenienti da Ovest-Sud Ovest.

La sera porterà con sé un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà fino al 76%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,4°C, con venti leggeri e una probabilità di pioggia che rimarrà bassa. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pozzuoli indicano un sabato caratterizzato da un inizio instabile, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano con un clima simile, con temperature miti e condizioni di stabilità atmosferica. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’esterno.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° prob. 17 % 12.7 SSE max 15.1 Scirocco 62 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +19.3° perc. +19° 0.34 mm 9.7 SSE max 15 Scirocco 64 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +19.2° perc. +18.8° 0.19 mm 2.4 SE max 13.4 Scirocco 64 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +19.6° 0.28 mm 11.6 OSO max 14.4 Libeccio 62 % 1012 hPa 12 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° prob. 68 % 17.5 OSO max 17.3 Libeccio 58 % 1012 hPa 15 cielo sereno +20.3° perc. +19.8° prob. 41 % 11.2 OSO max 11.6 Libeccio 54 % 1011 hPa 18 poche nuvole +19.7° perc. +19.2° prob. 59 % 4.8 SO max 5.9 Libeccio 57 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.3° perc. +18.8° prob. 43 % 5.1 S max 6.4 Ostro 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:34

