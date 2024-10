Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Putignano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà leggermente fino a 16,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con una percentuale di nuvolosità che si attesterà intorno all’82%. Il vento sarà debole, con una velocità media di circa 6 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, portandosi al 60%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno ulteriormente, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18°C alle 17:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 73%.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,8°C. La situazione meteo non prevede precipitazioni, mantenendo un clima asciutto. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori attorno ai 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Putignano indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza generale suggerisce un clima stabile, ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 4.1 SSO max 5.2 Libeccio 88 % 1027 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° Assenti 3.8 SSE max 4.2 Scirocco 88 % 1027 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 2.5 ENE max 3.2 Grecale 80 % 1027 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 5.3 ENE max 5.3 Grecale 66 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° Assenti 3.1 E max 5.2 Levante 60 % 1026 hPa 16 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 2.4 E max 5.7 Levante 70 % 1027 hPa 19 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 3.1 ENE max 4 Grecale 75 % 1028 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 2.2 N max 3.1 Tramontana 73 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:56

