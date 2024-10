Previsioni Meteo Putignano: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore della notte e della sera, mentre si assisterà a momenti di sereno durante il pomeriggio. Le temperature percepite varieranno, con valori che si attesteranno tra i 16,6°C e i 24°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23,8 km/h.

Durante la notte, Putignano si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 63%, e il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 16,8 km/h. Le condizioni di cielo coperto si protrarranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 12,1 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 57%.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 24°C alle ore 11:00, per poi scendere a 20,4°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà vivace, attorno ai 19,5 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 55%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, e l’umidità salirà fino al 78%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una velocità di circa 12,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Si prevede che il clima rimanga gradevole, con occasionali schiarite, rendendo le giornate adatte per attività all’aperto, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° Assenti 12.6 OSO max 25.9 Libeccio 60 % 1007 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 12.4 OSO max 23.7 Libeccio 60 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° Assenti 12.1 ONO max 23.4 Maestrale 57 % 1010 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23° Assenti 16.5 NO max 18.6 Maestrale 39 % 1011 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +22.7° Assenti 20.3 N max 23.5 Tramontana 42 % 1011 hPa 16 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 15.4 N max 20.7 Tramontana 61 % 1012 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 12.1 N max 20.1 Tramontana 73 % 1014 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 13.5 NNO max 23.3 Maestrale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.