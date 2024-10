Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,4°C e i 21,7°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 67%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali e orientali, con velocità comprese tra 1,9 km/h e 10,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa influenzare la percezione della temperatura.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18,5°C. La mattina seguirà con condizioni simili, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti saranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima mite.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 19,2°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 68%. I venti potrebbero aumentare leggermente in intensità, ma rimarranno comunque nella categoria delle brezze leggere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 18,4°C. La copertura nuvolosa non cambierà, mantenendo il cielo grigio e uniforme. I venti continueranno a essere leggeri, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia mostrano un trend di stabilità con temperature miti e cielo coperto. Non si prevedono cambiamenti significativi nel clima, e le condizioni attuali potrebbero persistere anche nei giorni successivi, rendendo necessaria una certa attenzione per chi desidera pianificare attività all’aperto. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, e si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 3.6 SSE max 5.3 Scirocco 68 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 4.2 SSE max 5.3 Scirocco 70 % 1026 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 2.3 SSO max 3.7 Libeccio 67 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +20.9° Assenti 4.4 N max 3 Tramontana 59 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° prob. 4 % 8.6 NE max 5.6 Grecale 57 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° prob. 9 % 10 ENE max 13 Grecale 65 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 6.2 ESE max 6.9 Scirocco 68 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 2 SE max 4 Scirocco 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:56

