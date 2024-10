Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con prevalenza di piogge leggere e moderate. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, ma il vento si farà sentire, portando a un aumento della sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,4°C, con un’umidità che raggiungerà l’84%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno toccare i 8,2 km/h. Proseguendo verso la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 18,4°C e i 22,1°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità leggera, e il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 25,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno leggermente. Le temperature scenderanno fino a 18,6°C, mentre il vento potrà raggiungere punte di 32,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e l’umidità si attesterà attorno all’87%. Le piogge, seppur leggere, continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,91 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 18,1°C, con piogge moderate che continueranno a cadere. Il vento, sempre da Sud Est, si presenterà forte, con raffiche che potranno superare i 54,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’89%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Ruvo di Puglia nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° prob. 62 % 5.2 SSE max 8.5 Scirocco 84 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° prob. 58 % 5.1 SE max 5.7 Scirocco 86 % 1013 hPa 7 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° prob. 21 % 11 SSE max 18 Scirocco 81 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +22.1° perc. +22.2° 0.12 mm 23.4 SE max 29.3 Scirocco 69 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +20.5° perc. +20.6° 0.91 mm 32.2 SSE max 42.3 Scirocco 79 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.31 mm 31.2 SE max 52.2 Scirocco 87 % 1014 hPa 19 pioggia moderata +18.2° perc. +18.3° 3.1 mm 35 SE max 54.8 Scirocco 87 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.28 mm 30 SE max 49.8 Scirocco 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:03

