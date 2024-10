Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, San Giuseppe Vesuviano si troverà ad affrontare un clima prevalentemente variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano anche una leggera diminuzione delle temperature, accompagnata da venti moderati provenienti principalmente da sud-ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 36%, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si attesterà intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, sotto il 4%, e i venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 10,1 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi al 48%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 95% entro le 15:00. Le temperature scenderanno a 22,3°C, e i venti si attenueranno leggermente, mantenendosi attorno ai 9,8 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 61%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 92%, e i venti continueranno a spirare da sud-est, con velocità che varieranno tra i 6,8 km/h e i 7,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che lascerà spazio a un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 2.3 SSO max 3.4 Libeccio 71 % 1015 hPa 3 poche nuvole +18.5° perc. +18.4° Assenti 2.5 S max 2.8 Ostro 76 % 1013 hPa 6 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 2.8 SSE max 4.3 Scirocco 76 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 5.7 SSO max 7.7 Libeccio 53 % 1012 hPa 12 poche nuvole +24.3° perc. +24° Assenti 11.2 SO max 14.1 Libeccio 47 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 9.8 SSO max 11.9 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 6.8 S max 11.1 Ostro 64 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 7.9 SSE max 12.1 Scirocco 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.