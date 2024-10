Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo le temperature su livelli gradevoli. La sera porterà con sé un clima fresco, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il meteo a Triggiano presenterà nubi sparse con una temperatura di +18,4°C e una leggera brezza proveniente da Sud. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno intorno alle 02:00, con temperature che scenderanno leggermente a +18°C. La mattina inizierà con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 71% alle 08:00. Le temperature continueranno a salire fino a raggiungere un massimo di 21,4°C intorno alle 11:00, accompagnate da una leggera brezza.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 19°C entro le 17:00. La velocità del vento si manterrà tra i 7,4 km/h e i 12,3 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’81% in serata. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi si prevede una giornata asciutta nonostante il cielo coperto.

La sera si presenterà con temperature attorno ai 18°C, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%. La brezza continuerà a soffiare, ma senza raffiche significative. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, contribuendo a un clima stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Triggiano suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti potranno godere di un clima autunnale gradevole, ideale per attività all’aperto, sempre tenendo presente la possibilità di nuvole persistenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18° perc. +18° Assenti 5.7 SO max 8.4 Libeccio 80 % 1024 hPa 5 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 5.9 ONO max 6.2 Maestrale 78 % 1024 hPa 8 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 7.9 ONO max 9.1 Maestrale 69 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 12.8 NNO max 11.9 Maestrale 62 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 10.5 N max 11 Tramontana 67 % 1024 hPa 17 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 7.4 N max 10.2 Tramontana 74 % 1023 hPa 20 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 11.2 NNO max 16.5 Maestrale 83 % 1024 hPa 23 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° Assenti 9.6 NO max 14.5 Maestrale 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.