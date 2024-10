Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Triggiano per Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un persistente maltempo, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati indicano una copertura nuvolosa totale e temperature che si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 19°C e i 23°C. La presenza di venti sostenuti, provenienti principalmente da Sud Est, contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca e umida, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano che Triggiano continuerà a essere interessata da piogge leggere, con una temperatura che si manterrà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma comunque contenute. I venti, che soffieranno a una velocità di circa 10-12 km/h, potrebbero raggiungere raffiche più forti, rendendo la situazione un po’ più ventosa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si prevede un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno leggermente, con temperature che toccheranno i 22°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25 km/h, e le raffiche potrebbero superare i 30 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo confermano che le piogge continueranno a cadere, con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19-20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni potrebbero risultare moderate, con accumuli che si avvicineranno ai 2 mm. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 30 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 50 km/h.

Infine, nella sera, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge si manterranno moderate, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e i venti continueranno a soffiare con forza, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Triggiano nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche potrebbero richiedere ancora del tempo prima di stabilizzarsi.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.11 mm 9.8 ESE max 17.9 Scirocco 83 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° prob. 68 % 12.1 SSE max 23.9 Scirocco 82 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.25 mm 19.6 SE max 33.3 Scirocco 79 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +23° perc. +23.2° 0.14 mm 25.8 SE max 34.3 Scirocco 69 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 1 mm 30.7 SE max 45.9 Scirocco 83 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.89 mm 26.9 SE max 48.2 Scirocco 84 % 1015 hPa 19 pioggia moderata +19.1° perc. +19.3° 2.21 mm 29.4 SE max 50.5 Scirocco 86 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.43 mm 26.4 SE max 46.4 Scirocco 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:01

