Meteo Altamura, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Altamura per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte e la mattina, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 8°C e i 12,9°C, mentre il vento si farà sentire con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 9,9°C alle 04:00. La percezione del freddo sarà accentuata, con valori percepiti che toccheranno i 7,4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 18,8 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 58,4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 67%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 8°C a 10,7°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendosi tra i 20 km/h e i 22,8 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 60%, rendendo l’aria piuttosto umida. A partire dalle 12:00, si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a farsi strada nel cielo.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 10,9°C alle 13:00. La velocità del vento si ridurrà, passando a circa 9 km/h, e l’umidità scenderà attorno al 42%. Questo sarà il momento migliore della giornata, con una sensazione di maggiore benessere grazie alla diminuzione della copertura nuvolosa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 8,7°C. Il vento continuerà a soffiare, ma con intensità minore, attorno ai 21,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma la presenza di poche nuvole garantirà un’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura indicano un Giovedì 21 Novembre caratterizzato da un inizio di giornata fresco e nuvoloso, con un miglioramento atteso nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a condizioni meteo più stabili e piacevoli. Pertanto, sarà consigliabile approfittare delle ore di sole nel pomeriggio per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12° perc. +10.8° prob. 4 % 23.6 ONO max 45.1 Maestrale 57 % 1002 hPa 5 cielo coperto +8.7° perc. +5.7° prob. 10 % 20.8 NO max 35.7 Maestrale 78 % 1005 hPa 8 cielo coperto +8.1° perc. +4.7° Assenti 22.8 NO max 31.5 Maestrale 67 % 1009 hPa 11 cielo coperto +10.4° perc. +8.7° Assenti 20 NO max 24.4 Maestrale 46 % 1009 hPa 14 nubi sparse +10.7° perc. +8.9° Assenti 9 NNO max 9.8 Maestrale 42 % 1009 hPa 17 nubi sparse +9.4° perc. +7.6° Assenti 12 SE max 23.7 Scirocco 49 % 1009 hPa 20 poche nuvole +8.7° perc. +5.2° Assenti 26.4 S max 47.4 Ostro 81 % 1008 hPa 23 poche nuvole +8.4° perc. +5.8° Assenti 15.8 S max 31.5 Ostro 84 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.