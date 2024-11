Meteo Bari, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Giovedì 14 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge che si intensificheranno nel corso della notte e proseguiranno durante la mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma l’umidità sarà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno prevalentemente deboli, ma con qualche raffica più sostenuta nelle ore di pioggia.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto e si registreranno piogge di intensità variabile. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,2°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 9,3 km/h, proveniente da Est-Nord Est, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’83%. Le precipitazioni saranno significative, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 74%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a interessare la città. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14,3°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni saranno costanti, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno all’80%. I venti si manterranno deboli, con velocità di circa 10 km/h. L’umidità, purtroppo, non darà tregua, rimanendo sopra il 90%.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno leggermente, ma non si escludono brevi rovesci. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C, con una sensazione di fresco accentuata dall’umidità. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto, ma le probabilità di pioggia diminuiranno, con solo sporadiche piogge leggere. I venti saranno molto deboli, contribuendo a una sensazione di calma, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bari indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Venerdì, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il fine settimana potrebbe riservare ancora qualche incertezza, con possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo attuali non promettono una rapida stabilizzazione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.84 mm 15.9 ENE max 19.6 Grecale 84 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 3.97 mm 9.8 ENE max 12.9 Grecale 92 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +13.7° perc. +13.4° 0.43 mm 9.5 N max 11.9 Tramontana 87 % 1018 hPa 11 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.22 mm 13.4 NO max 15.7 Maestrale 82 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +14.6° perc. +14.1° 0.1 mm 13.1 ONO max 15.2 Maestrale 77 % 1017 hPa 17 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° prob. 17 % 7.3 N max 9.9 Tramontana 76 % 1017 hPa 20 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 5 % 3 ONO max 4 Maestrale 75 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +13.8° perc. +13.3° 0.22 mm 7.3 NNO max 8.9 Maestrale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.