Meteo Benevento, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Benevento di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un clima mite e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un graduale miglioramento. La mattina porterà cieli sereni e temperature in aumento, mentre nel pomeriggio si registreranno valori massimi intorno ai 20,9°C. La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno lentamente, mantenendo un clima piacevole.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 5,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 77%. Con il passare delle ore, le nuvole inizieranno a diradarsi, e già dalle 05:00 si osserveranno nubi sparse, con temperature che scenderanno a 10,9°C.

La mattina si presenterà soleggiata, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 15,2°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 18,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità, che inizialmente sarà alta, comincerà a diminuire, portandosi attorno al 50% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,9°C alle 13:00. Il cielo sarà per lo più sereno, con poche nuvole e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 41%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente. Alle 19:00, si registrerà una temperatura di 13,7°C, mentre alle 21:00 scenderà a 12,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’84%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima piacevole fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni meteo possono variare. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12° perc. +11.3° Assenti 4.9 NE max 5.6 Grecale 79 % 1026 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° Assenti 5.1 NE max 5.6 Grecale 82 % 1026 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +12.3° Assenti 4.9 NE max 5.9 Grecale 74 % 1027 hPa 10 cielo sereno +18.7° perc. +18° Assenti 5.6 ENE max 6.7 Grecale 50 % 1027 hPa 13 poche nuvole +20.9° perc. +20.1° Assenti 6.4 NE max 7 Grecale 41 % 1026 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 9.9 NE max 13.8 Grecale 61 % 1026 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +13.1° Assenti 6.4 NE max 6.9 Grecale 77 % 1028 hPa 22 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 6.1 NE max 6.7 Grecale 86 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:47

