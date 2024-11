Meteo Benevento, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi, specialmente durante le ore serali. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo sereno e qualche nube sparsa. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno a +8,2°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 29%. La velocità del vento sarà di circa 9,2 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si aggirerà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà, portandosi a valori più freschi.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i +11,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che non supereranno il 30%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai +10,2°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, ma rimarrà comunque sotto il 50%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti che si manterranno intorno ai 10 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +5,8°C entro le ore 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature fresche e condizioni prevalentemente serene. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno soddisfazione in queste condizioni, che caratterizzeranno la fine di Novembre.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.2° perc. +6.6° prob. 1 % 9.5 NE max 17.9 Grecale 71 % 1018 hPa 4 nubi sparse +6.5° perc. +5° Assenti 7.6 NE max 9.4 Grecale 69 % 1021 hPa 7 cielo sereno +6.7° perc. +5.5° Assenti 6.7 NE max 10.2 Grecale 63 % 1026 hPa 10 poche nuvole +10.6° perc. +8.8° Assenti 10.9 NE max 17.9 Grecale 41 % 1028 hPa 13 cielo sereno +11.6° perc. +9.8° Assenti 10.8 NE max 14 Grecale 36 % 1029 hPa 16 nubi sparse +8.4° perc. +7° Assenti 8.5 ENE max 10.8 Grecale 52 % 1031 hPa 19 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 4.2 ENE max 4.7 Grecale 61 % 1034 hPa 22 cielo sereno +6.1° perc. +6.1° Assenti 3.2 ENE max 3.4 Grecale 63 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:35

