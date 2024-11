Meteo Bitonto, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da venti sostenuti. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 15,6°C e 15,3°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, già dalla mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 19,6°C intorno a mezzogiorno. Le raffiche di vento, che si preannunciano forti, raggiungeranno punte di oltre 59 km/h nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature attorno ai 15,6°C, mentre il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 18 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà leggermente, ma già dalle prime luci dell’alba, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che diventerà cielo coperto entro le 07:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno i 19,1°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 28 km/h. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà, con il cielo che continuerà a essere completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Le raffiche di vento diventeranno sempre più intense, con punte che potranno arrivare fino a 59 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C. Il cielo rimarrà coperto e le raffiche di vento continueranno a essere forti, con intensità che potranno raggiungere i 84 km/h. Le condizioni di vento burrascoso si protrarranno fino a notte inoltrata, con una leggera diminuzione della velocità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bitonto indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della forza del vento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Mercoledì, poiché il vento forte potrebbe causare disagi. Si raccomanda di seguire attentamente gli aggiornamenti per rimanere informati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 18.7 SSO max 44.7 Libeccio 66 % 1008 hPa 5 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 20.8 SO max 45.4 Libeccio 63 % 1007 hPa 8 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° Assenti 24 SO max 48.7 Libeccio 59 % 1006 hPa 11 cielo coperto +19.1° perc. +18.5° Assenti 28.2 SO max 53.9 Libeccio 56 % 1004 hPa 14 cielo coperto +19.5° perc. +18.8° Assenti 32.8 OSO max 55.3 Libeccio 50 % 1002 hPa 17 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 32.7 SO max 59.7 Libeccio 57 % 1001 hPa 20 cielo coperto +17.7° perc. +17° Assenti 40.7 OSO max 77.5 Libeccio 53 % 999 hPa 23 cielo coperto +16.7° perc. +15.9° prob. 1 % 33.9 O max 66.2 Ponente 57 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:29

