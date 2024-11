Meteo Corato, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo sarà completamente coperto. Le temperature varieranno da un minimo di 9,9°C a un massimo di 18,9°C nel corso della giornata, con un aumento della probabilità di pioggia nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di 12,5°C e una leggera diminuzione dell’umidità. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 24 km/h da sud, con raffiche che potranno toccare i 46,7 km/h. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 15,4°C alle 5:00. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno tra 15,8°C e 18,9°C. La velocità del vento continuerà a essere elevata, con punte di 32,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità aumenterà fino al 67%. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno a 12,1°C alle 17:00. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli di circa 0,2 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che toccheranno i 10,2°C alle 22:00. Le piogge leggere continueranno, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 40%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con temperature che si manterranno fresche e la possibilità di ulteriori piogge. Si consiglia di prepararsi a condizioni variabili, con un’attenzione particolare alle previsioni del tempo per le attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le nubi potrebbero tornare a farsi più dense nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° prob. 2 % 27.7 S max 53.9 Ostro 73 % 1002 hPa 5 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° prob. 1 % 27.6 SSO max 52.4 Libeccio 69 % 1001 hPa 8 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° prob. 1 % 29.9 SO max 51.7 Libeccio 63 % 1001 hPa 11 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° prob. 1 % 27.8 OSO max 51.9 Libeccio 62 % 1001 hPa 14 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 68 % 32.4 O max 56.8 Ponente 60 % 1002 hPa 17 pioggia leggera +12.1° perc. +11.5° 0.2 mm 19.5 NNO max 28.4 Maestrale 84 % 1007 hPa 20 cielo coperto +11° perc. +10° prob. 33 % 22.6 NO max 29.8 Maestrale 74 % 1011 hPa 23 cielo coperto +9.9° perc. +7° prob. 39 % 23.5 NNO max 31.5 Maestrale 58 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:28

