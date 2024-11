Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Gioia del Colle nel corso di Sabato 23 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un clima fresco e una leggera ventilazione. Durante la notte, si registreranno temperature che oscilleranno intorno ai 7°C, con una copertura nuvolosa variabile. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una giornata caratterizzata da un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 10°C intorno a mezzogiorno.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 8°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. La sera porterà un ulteriore calo termico, con valori che scenderanno fino a 5°C, mantenendo comunque un cielo sereno e una bassa probabilità di precipitazioni.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 7,6°C, con una leggera ventilazione da nord-nord ovest. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà più coperto, ma senza precipitazioni significative. La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 10,3°C entro le 10:00. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che varieranno tra i 23 e i 25 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà fresco, con temperature che scenderanno a 7,4°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, mentre la ventilazione si farà più leggera. La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente, fino a raggiungere i 5,7°C alle 23:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da un clima fresco e sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 5-10°C. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e una leggera variazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Gioia del Colle in questo fine settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.5° perc. +3.5° Assenti 29 NNO max 45 Maestrale 43 % 1017 hPa 5 nubi sparse +6.9° perc. +2.8° Assenti 27.4 NNO max 45.7 Maestrale 38 % 1021 hPa 8 cielo sereno +8.9° perc. +5.7° Assenti 23.5 N max 36.3 Tramontana 35 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.4° perc. +8.4° Assenti 25.7 NNO max 30.9 Maestrale 35 % 1027 hPa 14 poche nuvole +9.8° perc. +7° Assenti 20.4 N max 25.5 Tramontana 40 % 1029 hPa 17 nubi sparse +7.1° perc. +5.1° Assenti 10.8 NNO max 18.2 Maestrale 53 % 1032 hPa 20 poche nuvole +6.3° perc. +5.1° Assenti 6.3 NO max 7.1 Maestrale 57 % 1034 hPa 23 cielo sereno +5.7° perc. +4.8° Assenti 5 ONO max 6.2 Maestrale 58 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:27

