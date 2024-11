Meteo Modugno, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modugno di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse durante le prime ore del giorno e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 12,8°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, ma si assisterà a un graduale diradamento delle stesse verso la sera.

Nella notte, Modugno sarà avvolta da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’86%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 37,7 km/h.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a metà mattinata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 10°C e i 11,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest con intensità moderata.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo. Le piogge si attenueranno e il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 12,8°C intorno alle 16:00, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 67%. La velocità del vento rimarrà sostenuta, ma le raffiche diminuiranno leggermente.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. L’umidità continuerà a scendere, e il vento, pur mantenendo una certa intensità, non risulterà più fastidioso come nelle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, il weekend potrebbe riservare cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.8° perc. +7.1° prob. 66 % 21.1 ONO max 33 Maestrale 84 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +10.1° perc. +9.4° 0.24 mm 21 ONO max 33.8 Maestrale 84 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +10.6° perc. +9.9° 0.32 mm 25.3 NO max 36.1 Maestrale 85 % 1018 hPa 11 pioggia leggera +11.2° perc. +10.4° 0.18 mm 26.1 NO max 38.2 Maestrale 79 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +12.1° perc. +11.2° 0.2 mm 22.9 NNO max 35 Maestrale 72 % 1018 hPa 17 cielo coperto +12.8° perc. +11.9° prob. 26 % 23.6 NO max 33.3 Maestrale 65 % 1019 hPa 20 nubi sparse +12.3° perc. +11.3° Assenti 24.6 NO max 39.3 Maestrale 64 % 1019 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +11.4° Assenti 28.3 NO max 41.8 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:31

