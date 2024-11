Meteo Mola di Bari, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Mola di Bari si troverà ad affrontare un inizio di settimana caratterizzato da condizioni meteo variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con il passaggio a nubi sparse e successivamente a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 16,8°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati.

Durante la notte, le condizioni meteo a Mola di Bari saranno dominate da piogge leggere. Le temperature si aggireranno intorno ai 16°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 15 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, e si prevederanno accumuli di pioggia leggera, con valori che raggiungeranno i 0,27 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo segnalano un graduale miglioramento. Le nubi sparse sostituiranno le piogge, e le temperature si stabilizzeranno tra i 15,4°C e i 16,8°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, e si prevede che il cielo rimanga prevalentemente sereno durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con valori che si attesteranno intorno ai 12-14 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a raggiungere i 15,2°C. L’intensità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà attorno al 50-53%. Questo clima favorevole permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, con condizioni ideali per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Mola di Bari indicano un inizio di settimana con un netto miglioramento rispetto alla notte. Dopo una partenza piovosa, la giornata si presenterà prevalentemente serena, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per godere della bellezza autunnale della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.8° perc. +15.2° 0.27 mm 12.2 N max 17.2 Tramontana 68 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +15.4° perc. +14.6° 0.11 mm 10.5 NE max 12 Grecale 64 % 1020 hPa 8 nubi sparse +16.3° perc. +15.3° prob. 27 % 13.1 ENE max 12.9 Grecale 52 % 1021 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +15.8° prob. 21 % 14.1 ENE max 13.9 Grecale 49 % 1021 hPa 14 cielo sereno +16.2° perc. +15.2° prob. 3 % 12.9 ENE max 11.6 Grecale 50 % 1021 hPa 17 cielo sereno +15° perc. +14° Assenti 10.4 E max 13.4 Levante 53 % 1021 hPa 20 cielo sereno +14.6° perc. +13.5° prob. 1 % 4.9 E max 7.2 Levante 56 % 1022 hPa 23 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° prob. 1 % 5.9 NE max 6.9 Grecale 60 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:33

