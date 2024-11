Meteo Mola di Bari, le previsioni per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa tra il 55% e il 59%. Le temperature si aggireranno attorno ai 16°C, con una percezione di 15,6°C. Il vento moderato, da Sud e Sud-Est, avrà una velocità di 3,3-3,6 km/h. Durante la mattina, la copertura nuvolosa scenderà al 30% e le temperature saliranno fino a 18,9°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, raggiungendo l’80% di nuvole. Sabato, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature simili e un aumento della velocità del vento. Domenica, si prevede un cielo con nubi sparse e temperature tra 15,8°C e 18°C.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 55% al 59%. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore, intorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,3 km/h e i 3,6 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est. L’umidità si attesterà attorno al 72-73%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma la copertura nuvolosa diminuirà, raggiungendo il 30% intorno alle 08:00. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 15,4°C alle 06:00 fino a raggiungere i 18,9°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 8,9 km/h alle 12:00, mantenendosi prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si ridurrà, scendendo al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’80% alle 15:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C e 18,8°C, con una temperatura percepita che varierà tra 17,4°C e 18,2°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi intorno ai 10 km/h, proveniente da Est-Nord-Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%.

Infine, nella sera, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno a 16,4°C entro le 21:00, con una temperatura percepita di 15,9°C. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 2,5 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 69%.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 96%. Le temperature si manterranno sui 16°C, con una temperatura percepita di 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,4 km/h e i 6,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71-72%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che rimarrà sopra il 90%. Le temperature si attesteranno tra 16,3°C e 17,8°C, con una temperatura percepita che varierà tra 16,4°C e 17,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,9 km/h alle 10:00, mantenendosi prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72-75%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 17,4°C e 17,7°C, con una temperatura percepita che varierà tra 17,1°C e 17,4°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi intorno ai 14 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 73-75%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 99%. Le temperature scenderanno a 16,6°C entro le 22:00, con una temperatura percepita di 16,3°C. La velocità del vento aumenterà, attestandosi intorno ai 15,6 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 93%. Le temperature si manterranno sui 16,5°C, con una temperatura percepita di 16,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 17,4 km/h e i 25,1 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 48%. Le temperature si attesteranno tra 15,8°C e 17,4°C, con una temperatura percepita che varierà tra 15,4°C e 17°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, raggiungendo i 18,4 km/h alle 09:00, mantenendosi prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70-79%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 37% al 47%. Le temperature si manterranno attorno ai 17,4°C e 18°C, con una temperatura percepita che varierà tra 16,9°C e 17,5°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi intorno ai 19 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 65-68%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 36%. Le temperature scenderanno a 15,8°C entro le 22:00, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 11 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 63%.

In conclusione, il fine settimana a Mola di Bari si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 18°C. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni di copertura nuvolosa e la velocità del vento, che potrebbe influenzare il comfort durante le ore diurne. Nonostante le nubi, ci saranno momenti di schiarita, specialmente nella Domenica, rendendo il fine settimana comunque piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

