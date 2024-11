Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa +13,4°C, con umidità elevata attorno all’86%. Durante la mattina, si prevede un cielo prevalentemente sereno e un aumento della temperatura fino a +17,5°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, mantenendo la temperatura massima a +17,5°C. Martedì, il cielo sarà sereno al mattino, con temperature che raggiungeranno +17,6°C. Mercoledì, si assisterà a un cielo coperto al mattino, ma nel pomeriggio si schiarirà, con una massima di +17,4°C. Giovedì, il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno a +13,5°C. Non sono previste precipitazioni significative nei prossimi giorni.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,4°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a +13,1°C. La velocità del vento sarà di 12,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e la temperatura salirà fino a +17,5°C entro le 12:00. La temperatura percepita sarà di +16,8°C. La velocità del vento varierà tra 9 km/h e 14,9 km/h, mantenendosi sempre da Ovest. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, raggiungendo un 8% di nuvole. L’umidità scenderà al 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse al 15:00 e una temperatura massima di +17,5°C. La temperatura percepita sarà di +16,9°C. La velocità del vento si ridurrà a 7,3 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una temperatura che scenderà a +13,3°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di +12,8°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 13 km/h, con un’umidità che raggiungerà l’80%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Martedì 5 Novembre

La notte di Martedì 5 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +12,6°C. La temperatura percepita sarà di +12,1°C. La velocità del vento sarà di 9,8 km/h da Ovest, con raffiche fino a 12,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84% e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +17,6°C entro le 12:00. La temperatura percepita sarà di +16,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,1 km/h e 5,7 km/h, sempre da Nord. La copertura nuvolosa sarà minima, con un 8% di nuvole. L’umidità scenderà al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura massima raggiungerà i +17,8°C. La temperatura percepita sarà di +17°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 10,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53% e non si prevedono piogge.

Nella sera, il cielo si coprirà di nubi sparse, con una temperatura che scenderà a +13,9°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di +13,4°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1 km/h, e l’umidità si attesterà al 77%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 6 Novembre

La notte di Mercoledì 6 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +13,5°C. La temperatura percepita sarà di +12,9°C. La velocità del vento sarà molto bassa, a 2 km/h, con raffiche fino a 2,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77% e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà intorno ai +13,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, a 1,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’82%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e si passerà a nubi sparse. La temperatura massima raggiungerà i +17,4°C. La temperatura percepita sarà di +16,9°C. La velocità del vento aumenterà a 9,8 km/h. L’umidità si attesterà al 63% e non si prevedono piogge.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che scenderà a +14°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di +13,6°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h e l’umidità si attesterà al 84%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 7 Novembre

La notte di Giovedì 7 Novembre inizierà con un cielo sereno e una temperatura di +13,5°C. La temperatura percepita sarà di +13,1°C. La velocità del vento sarà molto bassa, a 1 km/h, con raffiche fino a 2,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84% e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si coprirà con nubi sparse, e la temperatura salirà fino a +15,7°C entro le 09:00. La temperatura percepita sarà di +15,2°C. La velocità del vento aumenterà a 3,9 km/h. L’umidità scenderà al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura massima di +16,4°C. La temperatura percepita sarà di +15,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,3 km/h. L’umidità si attesterà al 67% e non si prevedono piogge.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che scenderà a +13,8°C alle 22:00. La temperatura percepita sarà di +13,4°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h e l’umidità si attesterà al 84%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature miti, con un aumento della copertura nuvolosa verso la metà della settimana. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.