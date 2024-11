Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Altamura indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere, soprattutto nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,5°C e i 11,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà il clima. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 90% in serata, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 62%.

Nella mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 9,7°C, con una percezione termica leggermente più bassa. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni, seppur leggere, porteranno accumuli di circa 0,34 mm. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 73%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di schiarite, anche se il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature massime toccheranno i 11,9°C, mentre le piogge si faranno più sporadiche. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 9,2°C. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 90%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un’alta probabilità di piogge intermittenti. Si consiglia di tenere a mente le condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con possibili miglioramenti solo nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.9° perc. +9.1° Assenti 7 NNE max 13.9 Grecale 64 % 1021 hPa 5 cielo coperto +10.1° perc. +8.9° prob. 10 % 7.4 NNE max 15.3 Grecale 66 % 1022 hPa 8 cielo coperto +10.2° perc. +9.2° prob. 34 % 9.3 NNE max 12.4 Grecale 71 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +11.9° perc. +10.8° 0.11 mm 8.5 NE max 10.9 Grecale 65 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +11.7° perc. +10.7° 0.12 mm 9.8 ENE max 12.6 Grecale 68 % 1020 hPa 17 cielo coperto +9.7° perc. +8.6° prob. 37 % 8.1 NE max 12.3 Grecale 84 % 1021 hPa 20 cielo coperto +9.5° perc. +8.8° prob. 2 % 6.3 ENE max 8.5 Grecale 88 % 1020 hPa 23 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 21 % 4.4 ENE max 6.8 Grecale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.