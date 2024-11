Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite e parzialmente nuvoloso. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo si stabilizzerà, portando a un aumento delle temperature durante la mattina, che raggiungeranno i 18°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un ulteriore incremento termico. La sera vedrà un ritorno delle nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Bari sperimenterà condizioni di nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 26% al 67%. La temperatura si manterrà intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione fino a 15,6°C verso le 5:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 12,1 km/h e i 14,7 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 77%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 18,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo un minimo del 22%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest con intensità moderata, mantenendo l’umidità attorno al 64%. Questo clima mite e soleggiato favorirà attività all’aperto e una piacevole passeggiata lungo il lungomare.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 18,6°C. La brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità rimarrà contenuta attorno al 64%. Le condizioni meteo si manterranno stabili, senza segnali di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse torneranno a coprire il cielo, ma senza portare piogge. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 16°C. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari di Lunedì 4 Novembre si presenteranno favorevoli, con un clima mite e condizioni di cielo variabili. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’esterno, mentre le temperature rimarranno gradevoli anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 14.6 NO max 19.8 Maestrale 77 % 1024 hPa 4 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 13.7 ONO max 17.9 Maestrale 81 % 1024 hPa 7 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 13.4 ONO max 15.7 Maestrale 77 % 1025 hPa 10 nubi sparse +17.7° perc. +17.3° Assenti 12.3 NO max 14.3 Maestrale 68 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 13.7 NNO max 16.6 Maestrale 64 % 1024 hPa 16 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 17.7 N max 20.1 Tramontana 70 % 1023 hPa 19 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 15.9 NNO max 19.4 Maestrale 74 % 1024 hPa 22 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 12.1 ONO max 16.1 Maestrale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:41

