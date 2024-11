Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Bari si preannuncia come una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma non si prevedono precipitazioni significative. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a mantenere una predominanza di nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà ancora presente, ma non ci saranno piogge. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, contribuendo a un’atmosfera vivace. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C, mantenendo comunque condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18-20°C e una continua presenza di nubi sparse. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, sempre con un occhio attento alle variazioni del vento e della copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 11.2 ONO max 14.1 Maestrale 67 % 1022 hPa 5 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 10.9 ONO max 15 Maestrale 63 % 1022 hPa 8 nubi sparse +18.3° perc. +17.6° Assenti 12.3 NO max 16 Maestrale 57 % 1022 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.3° Assenti 14.5 NNO max 19.9 Maestrale 57 % 1021 hPa 14 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 18.9 NNO max 23.7 Maestrale 64 % 1020 hPa 17 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 20.3 NNO max 27.7 Maestrale 76 % 1021 hPa 20 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 18.1 NO max 26.9 Maestrale 71 % 1022 hPa 23 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 17.2 ONO max 26.2 Maestrale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:43

