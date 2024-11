Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,6°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 37,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 3%.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest con una velocità di circa 21,8 km/h, rendendo l’aria fresca e frizzante. L’umidità si manterrà attorno al 63%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un cielo che passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 15°C nel momento di massima esposizione al sole. La copertura nuvolosa diminuirà, portandosi al 57%. Il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a 18,9 km/h, rendendo il pomeriggio più gradevole per attività all’aperto.

La sera si presenterà con un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, portandosi al 35%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con una velocità di circa 10,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una prevalenza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima complessivamente gradevole per le attività quotidiane. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.5° perc. +12.6° Assenti 26.6 NNO max 33.9 Maestrale 65 % 1020 hPa 5 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 22.6 NO max 30.6 Maestrale 67 % 1021 hPa 8 cielo coperto +13.5° perc. +12.6° Assenti 23.1 NO max 28.2 Maestrale 64 % 1022 hPa 11 nubi sparse +14.6° perc. +13.7° Assenti 20.2 NO max 23.7 Maestrale 59 % 1021 hPa 14 nubi sparse +14.9° perc. +14° Assenti 18.7 NNO max 22.4 Maestrale 59 % 1021 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.4° Assenti 11.3 NO max 17.5 Maestrale 64 % 1021 hPa 20 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 13.2 O max 17 Ponente 68 % 1020 hPa 23 nubi sparse +12.5° perc. +11.6° Assenti 10.5 O max 13 Ponente 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:30

