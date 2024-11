Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Conversano di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti per il periodo. La presenza di nuvole e piogge leggere influenzerà le condizioni atmosferiche, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 32,8 km/h da sud, con raffiche che potranno superare i 51,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 15,8°C a 19,3°C. La velocità del vento continuerà a essere forte, con punte di 35,4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma si manterrà sopra il 60%. Non si registreranno precipitazioni, ma la probabilità di pioggia sarà presente, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a 16,6°C, mentre la velocità del vento si ridurrà a 20,8 km/h. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,46 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10,5°C. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,36 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 27 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 36,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 58%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, poiché le variazioni di vento e umidità potrebbero influenzare il comfort. Domani, si prevede un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore miglioramento, con condizioni più stabili e asciutte.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 34.7 S max 52.8 Ostro 80 % 1004 hPa 5 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° Assenti 31.9 SSO max 52.8 Libeccio 75 % 1002 hPa 8 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 34.3 SSO max 55.8 Libeccio 68 % 1002 hPa 11 cielo coperto +19.3° perc. +18.7° prob. 2 % 32.1 SO max 57.3 Libeccio 56 % 1002 hPa 14 pioggia leggera +17° perc. +16.5° 0.29 mm 22.9 OSO max 42.1 Libeccio 69 % 1002 hPa 17 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 89 % 23.8 NO max 37.4 Maestrale 80 % 1006 hPa 20 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° prob. 38 % 23.3 NNO max 28.4 Maestrale 74 % 1010 hPa 23 pioggia leggera +10.5° perc. +9.2° 0.16 mm 27.3 NO max 36.9 Maestrale 58 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:26

