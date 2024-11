Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Lunedì 11 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno la mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +11,1°C e i +14,6°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle prime ore del giorno, con un graduale miglioramento previsto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa +13,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera. La velocità del vento si attesterà intorno agli 8,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto e le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura che si aggirerà attorno ai +13,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori di pioggia che potranno arrivare fino a 0.32 mm. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, e il vento continuerà a soffiare con una leggera intensità.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il posto delle piogge, con temperature che saliranno fino a +14,6°C. La probabilità di pioggia diminuirà drasticamente, e l’umidità scenderà al 61%. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 6,1 km/h e 6,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai +11,1°C. L’umidità rimarrà attorno al 68%, mentre il vento continuerà a soffiare in modo leggero, rendendo la serata piacevole e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato indicano un inizio di settimana caratterizzato da piogge leggere al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un consolidamento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un clima favorevole nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.5° perc. +12.9° 0.11 mm 9.8 NNO max 13.4 Maestrale 76 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +13.6° perc. +12.9° 0.11 mm 11.5 NNO max 16.7 Maestrale 73 % 1020 hPa 8 pioggia leggera +13.4° perc. +12.8° 0.3 mm 11.4 NO max 15.9 Maestrale 73 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +14.2° perc. +13.4° 0.28 mm 8.6 NNO max 9.4 Maestrale 66 % 1021 hPa 14 nubi sparse +14.6° perc. +13.7° prob. 6 % 6.2 NE max 7.2 Grecale 59 % 1021 hPa 17 nubi sparse +12.9° perc. +11.9° prob. 5 % 6.6 E max 7.6 Levante 65 % 1021 hPa 20 cielo sereno +11.9° perc. +10.9° prob. 6 % 6.3 SSE max 7.3 Scirocco 67 % 1022 hPa 23 cielo sereno +11.1° perc. +10° prob. 5 % 4.8 S max 5.6 Ostro 68 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:36

