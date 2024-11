Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una parziale schiarita con nubi sparse. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a predominare, portando a un cielo coperto. La sera si presenterà con condizioni simili a quelle della notte, con un cielo nuvoloso e temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo di Corato sarà coperto, con una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 13,2°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con un’umidità del 79%. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo rimarrà prevalentemente con nubi sparse, con temperature che varieranno tra 12,8°C e 13,5°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,9°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 6,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, il cielo di Corato diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,7°C. La velocità del vento continuerà a crescere, raggiungendo i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 60%.

La sera porterà nuovamente un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 13,3°C entro le 23:00. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra 2 km/h e 6,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per ora il cielo nuvoloso sarà il protagonista. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero arrivare solo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 1.4 SSE max 2.6 Scirocco 80 % 1028 hPa 5 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° Assenti 1.6 SO max 2.9 Libeccio 82 % 1028 hPa 8 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 0.1 E max 4.6 Levante 74 % 1028 hPa 11 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° Assenti 6.7 NE max 7 Grecale 64 % 1027 hPa 14 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° Assenti 10 NE max 8.2 Grecale 61 % 1027 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 7.7 ENE max 10.9 Grecale 73 % 1027 hPa 20 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 2 NNO max 3.2 Maestrale 76 % 1028 hPa 23 nubi sparse +13.3° perc. +12.7° Assenti 6.5 ONO max 7.8 Maestrale 80 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:39

