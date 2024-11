Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori freschi, ma senza precipitazioni significative. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci si aspetta un miglioramento con ampie schiarite. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi più presenti, ma senza portare pioggia. La sera vedrà un cielo prevalentemente coperto, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Gravina in Puglia registrerà nubi sparse con una temperatura di +8,1°C e una leggera brezza da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione meteo rimarrà simile, con temperature che scenderanno leggermente fino a +7,7°C alle 05:00. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i +15,7°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,8 km/h. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi con nubi sparse e una temperatura massima di +16,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 86% alle 18:00, mentre le temperature inizieranno a scendere. Anche la velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 21,2 km/h.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +10,8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 89%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza segnali di pioggia, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di nuvole e schiarite. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, specialmente per il pomeriggio e la sera di Martedì e Mercoledì, quando la nuvolosità potrebbe aumentare ulteriormente.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.8 O max 5.2 Ponente 80 % 1015 hPa 5 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 4 S max 4.3 Ostro 82 % 1014 hPa 8 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 3.9 SSO max 4.8 Libeccio 66 % 1015 hPa 11 cielo sereno +15.7° perc. +14.7° Assenti 4.3 SSO max 6.8 Libeccio 53 % 1014 hPa 14 nubi sparse +15.8° perc. +14.8° Assenti 6.6 SE max 8.5 Scirocco 55 % 1013 hPa 17 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° Assenti 10.2 SSE max 19 Scirocco 71 % 1014 hPa 20 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° Assenti 9 S max 16.5 Ostro 81 % 1015 hPa 23 nubi sparse +10.3° perc. +9.7° Assenti 4.9 S max 6.7 Ostro 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:32

