Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Modugno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento si manterrà su valori sostenuti, con raffiche che raggiungeranno i 37,5 km/h. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 14,5°C entro il mezzogiorno.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Modugno registrerà un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che varierà dall’87% al 98%. Le temperature si manterranno tra 11,6°C e 12,4°C, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 20,6 km/h e 24,1 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 68%, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile intorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), il cielo continuerà a essere coperto, ma si inizieranno a vedere nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 14,5°C alle ore 12:00. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi comunque su valori intorno ai 15-20 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi al 56%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le condizioni meteo continueranno a migliorare, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa scenderà al 20-31%, favorendo momenti di sole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 20 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56-64%.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature in calo fino a 11,6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si attesterà intorno al 70%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, favorendo un clima relativamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno indicano una giornata di transizione, con un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.4° perc. +11.4° Assenti 22.6 NO max 34.3 Maestrale 67 % 1020 hPa 5 cielo coperto +11.9° perc. +11° Assenti 20.9 NO max 31.4 Maestrale 70 % 1021 hPa 8 cielo coperto +12.5° perc. +11.5° Assenti 20.9 NO max 28.7 Maestrale 66 % 1022 hPa 11 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° Assenti 16.7 NO max 21 Maestrale 57 % 1021 hPa 14 nubi sparse +14.5° perc. +13.5° Assenti 16.2 NNO max 20.3 Maestrale 57 % 1021 hPa 17 poche nuvole +13.6° perc. +12.7° Assenti 9.1 NO max 15 Maestrale 64 % 1021 hPa 20 nubi sparse +12.5° perc. +11.6° Assenti 11.8 O max 17.3 Ponente 70 % 1021 hPa 23 poche nuvole +11.6° perc. +10.6° Assenti 8.6 O max 13.4 Ponente 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:31

