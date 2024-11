Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Mola di Bari si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa che si presenterà soprattutto nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,3°C e +18,4°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 19,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore notturne.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +15,3°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a +15,4°C verso le 04:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 11,1 km/h e 13,9 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i +18,4°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra 8,2 km/h e 12,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 67%.

Il pomeriggio si preannuncia sereno, con un cielo completamente sereno e temperature che toccheranno il picco di +18,4°C alle 13:00. Le condizioni di calma del vento continueranno, con intensità che non supereranno i 6,3 km/h. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e momenti di relax.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, ma si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 20:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +15,8°C alle 22:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 4,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mola di Bari indicano una giornata di Martedì 5 Novembre all’insegna della stabilità climatica, con temperature miti e un cielo prevalentemente sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e lievi variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 13.9 NO max 19.3 Maestrale 77 % 1024 hPa 5 poche nuvole +15.3° perc. +15° Assenti 11.1 ONO max 14.5 Maestrale 79 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 12.9 NO max 14.1 Maestrale 74 % 1025 hPa 11 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° Assenti 10.4 NNO max 8.7 Maestrale 65 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.1° perc. +17.7° Assenti 7.6 N max 5.8 Tramontana 65 % 1024 hPa 17 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 3.6 NNE max 5.2 Grecale 74 % 1025 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 1.4 OSO max 2.6 Libeccio 77 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 4.1 ONO max 4.3 Maestrale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:39

