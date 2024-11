Previsioni Meteo Noicattaro: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noicattaro di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si manterranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. La situazione non migliorerà nella mattina, quando le piogge continueranno a manifestarsi, accompagnate da temperature comprese tra 12°C e 13°C. Il vento soffierà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione della probabilità di precipitazioni. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si manterranno sui 13°C, con un cielo nuvoloso e una bassa probabilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe influenzare le condizioni locali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.2° perc. +11.7° 0.8 mm 16.8 ENE max 24.3 Grecale 84 % 1016 hPa 5 forte pioggia +12.1° perc. +11.8° 4.42 mm 10 NE max 14.1 Grecale 94 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +12.7° perc. +12.4° 0.58 mm 7.9 N max 12.1 Tramontana 91 % 1018 hPa 11 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.24 mm 13.1 NO max 15.9 Maestrale 84 % 1017 hPa 14 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 36 % 12 NO max 16.1 Maestrale 79 % 1017 hPa 17 cielo coperto +13° perc. +12.5° prob. 20 % 5.9 NNO max 10 Maestrale 81 % 1017 hPa 20 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 4 % 3.5 O max 5 Ponente 81 % 1017 hPa 23 cielo coperto +13° perc. +12.4° prob. 36 % 3.4 NNO max 5.4 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:32

