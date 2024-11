Previsioni Meteo Noicattaro: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Noicattaro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 12,4°C durante le ore centrali. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, con intensità che varierà da leggera a vivace. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C. La velocità del vento sarà di circa 26,1 km/h, creando una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 54%, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 41%.

Con l’arrivo della mattina, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 12,1°C entro le 9:00. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, con velocità che varierà tra 20 km/h e 24 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche poca nuvola. Le temperature toccheranno il massimo di 12,4°C intorno alle 12:00 e si manterranno sopra i 11°C fino alle 17:00. I venti si attenueranno, con intensità che scenderà a circa 12,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 45%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente, con un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a 9,7°C entro le 23:00. I venti saranno leggeri, con velocità che si attesterà intorno ai 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 47%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni climatiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo weekend per godere di un clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.8° perc. +8.8° Assenti 26.1 NNO max 37 Maestrale 35 % 1017 hPa 5 nubi sparse +10.3° perc. +8.3° Assenti 27.3 NNO max 40.2 Maestrale 32 % 1021 hPa 8 cielo sereno +11.5° perc. +9.5° Assenti 20.6 N max 37.7 Tramontana 30 % 1025 hPa 11 poche nuvole +12.4° perc. +10.6° Assenti 21.8 NNO max 27.8 Maestrale 34 % 1028 hPa 14 cielo sereno +12.2° perc. +10.4° Assenti 17.7 NNO max 24.4 Maestrale 38 % 1029 hPa 17 nubi sparse +11.3° perc. +9.6° Assenti 9.1 NNO max 17.1 Maestrale 43 % 1031 hPa 20 nubi sparse +10.6° perc. +8.8° Assenti 2.1 NNO max 4.4 Maestrale 44 % 1033 hPa 23 poche nuvole +9.7° perc. +9.3° Assenti 5.4 OSO max 8 Libeccio 47 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:26

