Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Palo del Colle di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un cielo prevalentemente coperto e una leggera probabilità di pioggia. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un pomeriggio più sereno, sebbene con la presenza di nubi sparse. La temperatura massima raggiungerà i 12,8°C nel pomeriggio, mentre la sera si prevede un abbassamento delle temperature.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà coperto con temperature che varieranno da 15,7°C a 12,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 66,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno all’11%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si attesteranno tra 11°C e 12,6°C. Il vento si manterrà fresco, con velocità che varieranno tra 19,1 km/h e 23,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 67%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,8°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità scenderà al 40%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, e il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che potranno raggiungere i 45,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Giovedì con temperature fresche e nuvolosità variabile, si prevede un weekend con un clima più stabile e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più favorevole nei giorni successivi, con cieli sereni e temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.7° perc. +13.5° prob. 17 % 27.5 ONO max 44.7 Maestrale 52 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +11.9° perc. +11° 0.17 mm 22.7 NO max 30.9 Maestrale 71 % 1005 hPa 8 cielo coperto +10.9° perc. +9.6° Assenti 20.5 ONO max 26.5 Maestrale 62 % 1009 hPa 11 cielo coperto +12.2° perc. +10.7° Assenti 17.1 NO max 21.1 Maestrale 45 % 1009 hPa 14 nubi sparse +12.6° perc. +11° Assenti 7.7 NNO max 9.2 Maestrale 40 % 1009 hPa 17 nubi sparse +11.8° perc. +10.3° Assenti 12.7 SE max 20.3 Scirocco 47 % 1009 hPa 20 poche nuvole +11.9° perc. +10.9° Assenti 26.1 S max 47 Ostro 66 % 1008 hPa 23 nubi sparse +12.5° perc. +11.6° Assenti 22 S max 47.4 Ostro 70 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:28

