Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Ruvo di Puglia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nuvola che potrà fare la sua comparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,5°C e i 16°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70% in serata. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 8 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che inizierà a salire. Le condizioni di calma del vento contribuiranno a un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le temperature, che raggiungeranno i 15°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con il sole che continuerà a brillare. I venti saranno deboli, contribuendo a mantenere un clima gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non sarà fastidiosa.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Le nuvole si faranno più presenti, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 78%. I venti rimarranno leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.3° perc. +8.3° Assenti 7.8 SSO max 7.2 Libeccio 41 % 1024 hPa 5 cielo sereno +9.5° perc. +8.8° Assenti 6.2 SO max 6.3 Libeccio 44 % 1024 hPa 8 poche nuvole +12.3° perc. +10.9° Assenti 3.1 SSO max 5.5 Libeccio 47 % 1024 hPa 11 cielo sereno +15.5° perc. +14.4° Assenti 4.5 NO max 11.3 Maestrale 49 % 1022 hPa 14 poche nuvole +16° perc. +15.1° Assenti 4.7 ENE max 11.7 Grecale 54 % 1021 hPa 17 poche nuvole +13.1° perc. +12.1° Assenti 3 ESE max 3.5 Scirocco 63 % 1023 hPa 20 poche nuvole +12.3° perc. +11.5° Assenti 5.2 OSO max 6.2 Libeccio 70 % 1023 hPa 23 poche nuvole +11.9° perc. +11.2° Assenti 5.8 O max 6.3 Ponente 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:27

