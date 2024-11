Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nel corso della mattina le precipitazioni continueranno, sebbene con una leggera diminuzione. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. La sera porterà un ritorno delle piogge, seppur di intensità leggera.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +11,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,5 km/h. Le precipitazioni saranno presenti, con una probabilità di 78% di pioggia. A partire dall’1:00, si assisterà a piogge leggere, che diventeranno moderate intorno alle 02:00, per poi intensificarsi in forte pioggia fino alle 04:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai +11°C.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Le piogge moderate continueranno fino alle 06:00, con temperature che varieranno tra +11,8°C e +12,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 90%. A partire dalle 09:00, le precipitazioni diventeranno più leggere, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature percepite si manterranno tra +11,9°C e +12,4°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +12,8°C. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, ma non sarà del tutto assente. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori intorno all’80%.

La sera porterà un nuovo incremento delle piogge, con piogge leggere attese a partire dalle 21:00. Le temperature percepite si manterranno attorno ai +11,4°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 96%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terlizzi nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti. Si prevede un lieve miglioramento per il fine settimana, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +11.4° perc. +11° 2.78 mm 7.9 ENE max 13.1 Grecale 91 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +11.6° perc. +11.2° 3.07 mm 7.9 ENE max 11.8 Grecale 94 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +12.1° perc. +11.7° 0.25 mm 5.8 NO max 9.6 Maestrale 88 % 1018 hPa 11 cielo coperto +12.5° perc. +12° prob. 55 % 13.5 ONO max 15.2 Maestrale 84 % 1017 hPa 14 cielo coperto +13° perc. +12.3° prob. 25 % 9.5 ONO max 12.8 Maestrale 77 % 1017 hPa 17 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° prob. 13 % 6 NO max 8.7 Maestrale 82 % 1017 hPa 20 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 11 % 5.2 OSO max 6 Libeccio 84 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +11.6° perc. +11.1° 0.62 mm 11.3 ONO max 13 Maestrale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:33

